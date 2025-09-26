Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 26 Sept 2025 10:24 AM IST
    date_range 26 Sept 2025 10:24 AM IST

    വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി

    വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി
    മ​ഴ​യും മ​ഞ്ഞും പേ​റി, മ​ല​യും മ​ര​ത​ക​ക്കാ​ടും

    താ​ണ്ടി, പു​ഴ​യും, ക​ട​ലും ക​ട​ന്ന്..

    ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി പ​റ​ന്നു.

    ഇ​ട​ത​ട​വി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ര​തേ​ട​ൽ

    ക​ട​ലാ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രാ​ഹ​ത്തെ തേ​ടി

    കൊ​ക്കും നി​റ​ച്ചു ദേ​ശാ​ന്ത​രം ക​ട​ന്നെ​ത്തി.

    പ്രി​യ​രു​ടെ അ​ല്ല​ല​ക​റ്റാ​ന്‍

    പൈ​ത​ങ്ങ​ൾ ത​ൻ വ​യ​ർ നി​റ​യ്ക്കാ​ൻ

    ത​ൻ യൗ​വ​ന​വും

    സു​ഖ​മോ​ഹ​ങ്ങ​ളും വെ​ടി​ഞ്ഞ​വ​ൾ

    വാ​ർ​ധ​ക്യ​ത്തി​ൻ ന​ന​വൂ​റും ഓ​ർ​മ​ക​ൾ

    ക​ണ്ണി​ൽ ജ​ല​ബി​ന്ദു​വാ​യി.

    ജീ​വി​ത​സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ൽ

    ആ​ലം​ബ​മി​ല്ലാ​തു​ഴ​ലു​ന്നു

    കൂ​ടൊ​ഴി​ഞ്ഞ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി

    തി​രി​ഞ്ഞൊ​ന്നു നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ

    ക​ണ്ണെ​ടു​ക്കാ​തെ നോ​ക്കീ മ​ക്ക​ളെ

    പി​ന്നെ ക​ണ്ണി​ലൂ​റും ക​വി​ത​യി​ൽ

    അ​ലി​ഞ്ഞു​പോ​യി.

    ഓ​ർ​മ താ​ളി​ൽ അ​ന്നം​ചി​ത​റി​യ

    ചു​ണ്ടു​മാ​യ​വ​ളു​ടെ ഇ​ളം​പൈ​ത​ൽ.

    കാ​ലം ക​ഴി​യ​വേ എ​ല്ലാം

    മാ​യ​യാ​യി, അ​വ​ള​വ​ർ​ക്ക​ന്യ​യാ​യ്

    മ​യ​ക്കി കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​ർ​വ​വും...

    സ്വൈ​രം ഇ​ല്ലാ​ത്തോ​രു കൂ​ടു​മെ​ന​ഞ്ഞു.

    അ​മ്മ​ക്കി​ളി​യെ പു​റ​ന്ത​ള്ളി.

    ചി​റ​കു​ക​ൾ ക​നം വെ​ച്ചു, നെ​ഞ്ച​കം നീ​റു​ന്നു

    സ​മ​യം ഏ​റെ​യാ​യി

    നീ​ളും വ​നാ​ന്ത​രം എ​ങ്ങ​നെ പോ​യീ​ടും

    പ​റ​ക്കാ​ൻ ശ​ക്തി തേ​ടു​മീ ചി​റ​കു​ക​ൾ

    കാ​റ്റി​ൻ ഗ​തി​ക്കൊ​പ്പം പ​റ​ക്കാ​നാ​കാ​തെ ചി​റ​കു​ക​ൾ കു​ഴ​യു​ന്നു.

    വാ​ടി​ത്ത​ള​ർ​ന്നു മ​നം

    ദുഃ​ഖ നീ​ര​ദ​മാ​യി ല​ക്ഷ്യ​മി​ല്ലാ​തെ പ​റ​ക്കു​ന്നു

    വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി ഏ​കാ​ന്ത​ത​യു​ടെ ഭീ​ക​ര​ത​യി​ൽ

    ഭ​യ​ച​കി​ത​യാ​യി

    ഉ​റ​ക്കെ ക​ര​യാ​ൻ പ​ഠി​ച്ചു

    ഒ​റ്റ​ക്കി​രി​ക്കാ​ൻ പ​ഠി​ച്ചു

    ത​ക​ർ​ന്ന ത​ന്ത്രി​ക​ൾ നീ​ട്ടി

    ത​ല​താ​ഴ്ത്തി ദു​ർ​ഘ​ട​മാ താ​ഴ്‌​വ​ര​യി​ലൂ​ടെ

    വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി..

    ഏ​തോ ദേ​ശാ​ന്ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​യി

    പി​ട​ഞ്ഞു മ​രി​ക്കു​ന്നു...

    News Summary - poem
