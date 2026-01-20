Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപ്ലോ​ട്ട് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 2:15 PM IST

    പ്ലോ​ട്ട് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഇ​നി എ​ളു​പ്പം; സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ലോ​ട്ട് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഇ​നി എ​ളു​പ്പം; സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബി​ൻ ആ​ദി​ൽ ഫ​ഖ്​​റു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ട്ട​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​മാ​റ്റം.

    പു​തി​യ പ​രി​ഷ്കാ​രം വ​ഴി പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സ​മ​യം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ച്ചു. നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ, പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​പ്പി​ക​ൾ, ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സം​ഘ​ട​നാ ഘ​ട​ന, ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി മു​മ്പ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി​രു​ന്ന പ​ല രേ​ഖ​ക​ളും ഇ​നി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യു​മാ​ണ് ഇ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സൊ​ല്യൂ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും സു​താ​ര്യ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ സ​മ​യ​വും അ​ധ്വാ​ന​വും ലാ​ഭി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബി​ൻ ആ​ദി​ൽ ഫ​ഖ്​​റു പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തെ 800 ഓ​ളം സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsplotoperationsgulf
    News Summary - Plot operations are now easier; services have been resolved
    Similar News
    Next Story
    X