Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:56 AM IST

    പി.​എ​ൽ.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മീ​റ്റി​ങ് ന​ട​ത്തി

    പി.​എ​ൽ.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മീ​റ്റി​ങ് ന​ട​ത്തി
    മ​നാ​മ: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പി.​എ​ൽ.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മീ​റ്റി​ങ് ന​ട​ത്തി.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പി.​എ​ൽ.​സി​യു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പീ​റ്റ​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ പി.​ആ​ർ.​ഒ സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ എ​ന്ന വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​ത​ത്തി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തും വ​ള​രെ സ്തു​ത്യ​ർ​ഹ​മാ​യ സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന് പി.​എ​ൽ.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ലീ​ഗ​ൽ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് അ​ഡ്വ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, പി.​എ​ൽ.​സി​യു​ടെ കേ​ര​ള ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ട്ര​ഷ​റ​ർ ത​ൽ​ഹ​ദ് പൂ​വ​ച്ച​ൽ, ജ​ഹാം​ഗീ​ര്‍, ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്നും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ജെ​സ്സി, യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നി​ന്നും അ​ഡ്വ. റി​ജി, അ​ഡ്വ. ക​ണ്മ​ണി, ഹാ​ഷിം, പി.​എ​ൽ.​സി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:online meetinggulfBahrainPLC
