    2 Sept 2025 1:53 PM IST
    2 Sept 2025 1:53 PM IST

    പി.എൽ.സി ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം

    പി.എൽ.സി ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം
    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ (പി.​എ​ൽ.​സി) സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം റി​യാ​ദി​ലെ അ​ൽ​മാ​സ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ സൗ​ദി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പീ​റ്റ​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഷി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഷി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ, സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ജോ​ർ​ജ് സ​ക്ക​റി​യ, വി​നോ​ദ്, റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, ഉ​മ്മ​ർ മു​ക്കം, അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് പു​ള​ക്കാ​ട്ട്, നി​ഹാ​സ് പാ​നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​റി​വും നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ നീ​തി​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പീ​റ്റ​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും സൈ​ഫ് കൂ​ട്ടു​ങ്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ആ​രോ​ഗ്യ, നി​യ​മ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നീ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്നു.

