മ​നാ​മ: 15 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക്​ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളോ​ടെ പ്ലാ​റ്റി​നം വി​സ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. ​​ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​മാ​യി 4000 ദീ​നാ​റി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത വ​രു​മാ​ന​മോ വേ​ത​ന​മോ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ​കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യ​ല്ലാ​ത്ത വി​ശ്വ​സ്​​ത​രാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ഇ​തി​ന്​ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടാ​വു​ക. ബ​ഹ്​​​​റൈ​നി​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ ഭൂ​മി വാ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ ഭൂ​മി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും.

Platinum visa for those who have been in Bahrain for more than 15 years