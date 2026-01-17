Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഫെ​യ​ർ സ​മാ​പി​ച്ചു

    മ​നം​ക​വ​ർ​ന്ന് രു​പാ​ലി ജ​ഗ്ഗ​യു​ടെ സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്ന്
    പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഫെ​യ​ർ സ​മാ​പി​ച്ചു
    പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി​യു​ടെ ഭാഗമായി നടന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫെ​യ​റി​ൽ​നി​ന്ന്

    പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കുന്നു

    മ​നാ​മ: പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി​യു​ടെ നി​റ​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫെ​യ​ർ പ്രൗ​ഢ​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. സ്റ്റാ​ർ വി​ഷ​ൻ ഇ​വ​ന്റ്‌​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ദ്വി​ദി​ന വാ​ർ​ഷി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ള ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഇ​സ ടൗ​ൺ കാ​മ്പ​സി​ലേ​ക്ക് വ​ൻ​ജ​നാ​വ​ലി​യാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ഒ​സാ​മ ബി​ൻ സ​ലേ​ഹ് അ​ൽ അ​ല​വി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ശോ​ഭ​ന​മാ​യ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും, ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ളെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മാ​തൃ​കാ​സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സെ​യാ​ദ് ആ​ദ​ൽ ദ​ർ​വി​ഷ്, അ​മാ​ദ്ബ​യീ​ദ് ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​ർ, തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ൻ അ​സി. അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഹെ​യ്കി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മി​ഷാ​ൽ ഖാ​ലി​ദ് അ​ഹ്മ​ദ്, ട്രാ​ഫി​ക് അ​വ​ബോ​ധ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ർ ഖു​ലൂ​ദ് യ​ഹ്യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഫ​സ്റ്റ് ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ഷെ​യ്ഖ അ​ഹൂ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഗ്രൂ​പ് മേ​ധാ​വി സാ​റ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഷെ​യ്ഖ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, ഫെ​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ർ. ര​മേ​ശ്, സ്റ്റാ​ർ വി​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സേ​തു​രാ​ജ് ക​ട​യ്ക്ക​ൽ, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, ര​ഞ്ജി​നി മോ​ഹ​ൻ, ബോ​ണി ജോ​സ​ഫ്, മി​ഥു​ൻ മോ​ഹ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​യാ​സ് ഉ​ല്ല, പ​മേ​ല സേ​വ്യ​ർ, ജി. ​സ​തീ​ഷ്, പ്രി​യ ലാ​ജി, പാ​ർ​വ​തി ദേ​വ​ദാ​സ്, പ്രി​ൻ​സ് എ​സ്. ന​ട​രാ​ജ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ മാ​ലിം, സ​ജി ആ​ന്റ​ണി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കാ​ട്ടി​ല​പീ​ടി​ക എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    2025ലെ ​ഡോ. മം​ഗ​ളം സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക മി​ക​വ്, സാം​സ്കാ​രി​ക ഐ​ക്യം, സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ന്നി​വ​യോ​ടു​ള്ള സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി​യെ​ന്ന് സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ദേ​വ​സ്സി​യും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നൃ​ത്ത​പ​രി​പാ​ടി​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഇ​ന്ന​ലെ ബോ​ളി​വു​ഡ് ഗാ​യി​ക രൂ​പാ​ലി ജ​ഗ്ഗ ന​യി​ച്ച സം​ഗീ​ത​പ​രി​പാ​ടി​യും വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി. മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള റാ​ഫി​ൾ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ജ​നു​വ​രി 26നു ​ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം സ​യാ​നി മോ​ട്ടോ​ഴ്സ് ന​ൽ​കു​ന്ന എം‌.​ജി സി​ൽ​വ​ർ കാ​ർ ആ​യി​രി​ക്കും.

    മ​റ്റു സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​ക്രൂ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 600 ലി​റ്റ​ർ ഡ​ബ്ൾ-​ഡോ​ർ റെ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​ർ, ഹോം ​തി​യ​റ്റ​ർ സി​സ്റ്റം, ഫ്ര​ണ്ട്-​ലോ​ഡ് വാ​ഷി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ, മൈ​ക്രോ​വേ​വ് ഓ​വ​ൻ, വാ​ക്വം ക്ലീ​ന​ർ, എ​യ​ർ ഫ്ര​യ​ർ, ബ്ലെ​ൻ​ഡ​ർ, പ്രീ​മി​യം ഫി​ലി​പ്‌​സ് വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

