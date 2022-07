cancel camera_alt ലോ​ക അ​ർ​ബ​ൻ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​നാ​മ: 2035ഓ​ടെ ബ​ഹ്​​റൈ​നി​ലെ മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ വാ​ഴ്​​സ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ക അ​ർ​ബ​ൻ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ജോ​യ​ന്‍റ്​ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ്​ അ​സി. അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൗ​ഖി​യ ഹു​മൈ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

നി​ല​വി​ൽ 18 ല​ക്ഷം മ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ രാ​ജ്യ​ത്തു​ള്ള​ത്. 2035ൽ ​ഇ​ത്​ 36 ല​ക്ഷ​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ 1.4 ല​ക്ഷം മ​ര​ങ്ങ​ളും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ 70,000 മ​ര​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്തി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ 40,000 മ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Plan to double the number of trees in the state