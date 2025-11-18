Begin typing your search above and press return to search.
    18 Nov 2025 1:50 PM IST
    പി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫാ​സി​ലി​ന് ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ്

    മ​നാ​മ: പ​ട​വ് കു​ടും​ബ​വേ​ദി മു​ൻ മെം​ബ​റും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന ഫാ​സി​ൽ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി അ​ണ്ണാ​മ​ലൈ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്നും മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് നേ​ടി. ഡോ. ​എ​സ്.​വി. ഷ​ണ്മു​ഖ ദാ​സി​നു​കീ​ഴി​ൽ 'കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പോ​സി​റ്റീ​വ് റീ ​ഇ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്മെ​ന്റ് തെ​റ​പ്പി​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം' എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ഷ​യം.

    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ഗ​വ. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ മു​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ ഫാ​സി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നാ​ഷ​ന​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ അ​സി. ലെ​ക്ച​റ​റാ​യും ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് കോ​ളേ​ജി​ൽ സൈ​ക്കോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​സി. പ്ര​ഫ​സ​റാ​യും സേ​വ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ലെ സേ​വ​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ്ര​വാ​സി ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ല​വി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ൽ ഡി​ഫെ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്നു.ഹു​സൈ​ൻ​കു​ട്ടി-​റം​ല ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: ആ​നി​യ. മ​ക​ൾ: ഫ​സ്‌​ലി​ൻ. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ഫൈ​സ​ൽ പി.​കെ.

