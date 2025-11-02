Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 1:24 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 1:24 PM IST

    ന്യൂ ​ഹൊ​റൈ​സ​ൺ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ‘പി​ങ്ക് ഡ്രൈ​വ്’ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ റാ​ലി

    ന്യൂ ​ഹൊ​റൈ​സ​ൺ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ‘പി​ങ്ക് ഡ്രൈ​വ്’ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ റാ​ലി
    ന്യൂ ​ഹൊ​റൈ​സ​ൺ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ‘പി​ങ്ക് ഡ്രൈ​വ്’ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ റാ​ലി​യി​ൽനി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ന്യൂ ​ഹൊ​റൈ​സ​ൺ സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ സി​ഞ്ചി​ലെ​യും സെ​ഗ​യ​യി​ലെ​യും ക്യാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ ബ്ര​സ്റ്റ് ക്യാ​ൻ​സ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും ക​രു​ണ​യു​ടെ​യും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ‘പി​ങ്ക് ഡ്രൈ​വ് ആ​ൻ​ഡ് അ​വേ​ർ​നെ​സ് റാ​ലി’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി, സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ന്നി​വ വ​ള​ർ​ത്തി പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ​യും സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലാ​ണി​ത്. ബ്ര​സ്റ്റ് ക്യാ​ൻ​സ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യ ചി​ന്തോ​ദ്ദീ​പ​ക​മാ​യ അ​സം​ബ്ലി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ദി​വ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ശേ​ഷം പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വ​ന്ദ​ന സ​തീ​ഷ്, ജൂ​നി​യ​ർ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ നി​ർ​മ​ല ആ​ഞ്ച​ലോ​സ്, പി.​ടി.​എ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഹെ​ഡ് ബോ​യ്, ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ബാ​ന​ർ ഫ്ലാ​ഗു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി റാ​ലി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി ചി​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ക്യാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മു​ടി ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ഹെ​യ​ർ ഡൊ​ണേ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​യ് മാ​ത്യൂ​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സ​മൂ​ഹ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പി.​ടി.​എ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യേ​കം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

