Madhyamam
    8 Oct 2025 2:33 PM IST
    8 Oct 2025 2:33 PM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി 16ന് ​ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ

    സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ; സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി 16ന് ​ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ
    സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16ന് ​ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തും. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്റെ​യും ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭ​യു​ടെ​യും ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ക​നാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യ​ശേ​ഷം ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തേ 2017ൽ ​കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ന്‍സ് സ​ല്‍മാ​ന്‍ ബി​ന്‍ ഹ​മ​ദ് ആ​ല്‍ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ അ​തി​ഥി​യാ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ 2016ന് ​മു​മ്പ് വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യും പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​തി​വി​പു​ല​വും സ​മു​ചി​ത​വു​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കാ​നാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള ചെ​യ​ർ​മാ​നും പി. ​ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യി 501അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ നാ​നാ​തു​റ​ക​ളി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പി. ​ശ്രീ​ജി​ത്ത്, പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്‌​ണ​പി​ള്ള, സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ്വീ​ക​ര​ണ​പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വേ​ള​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ടൊ​പ്പം സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16ന് ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങ് വ​ലി​യ വി​ജ​യ​മാ​ക്കി​ത്തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഏ​വ​രു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കും.

    ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ സം​ഘ​ട​ന​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗം ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​ല​തും വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി ഒ​തു​ക്കി​യെ​ന്നും പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്ത ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം തീ​ർ​ത്തും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ല​ക്ഷ്യം മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി ത​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​ട​ന​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

