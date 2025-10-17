Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 7:30 AM IST

    പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് വി​ന​യ​പൂ​ർ​വം ....!

    പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് വി​ന​യ​പൂ​ർ​വം ....!
    വീ​ണ്ടും പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നെ​ത്തി​യ ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്‌ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ ആ​ശം​സ​ക​ൾ ആ​ദ്യ​മേ നേ​ര​ട്ടെ. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ഈ ​മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ഞാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ പ​റ​ഞ്ഞു പ​റ​ഞ്ഞു പ​ഴ​കി​ത്ത​ഴ​മ്പി​ച്ച പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും നി​ര​ത്തി വെ​ക്കാ​ന​ല്ല ഈ ​കു​റി​പ്പ്, ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യ​പ്പോ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ട അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​നാ​ണ്.

    ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​നു മൂ​ന്നാ​ർ, കു​മ​ളി, വാ​ഗ​മ​ൺ മു​ത​ലാ​യ ലോ​കം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ടൗ​ണു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ട പൊ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ഞ്ഞ റോ​ഡു​ക​ളാ​ണ്. വി​ദേ​ശി​ക​ളും, ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി വ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി മോ​ടി​പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും, നി​ര​ത്തു​ക​ൾ സ​മ​യാ സ​മ​യം അ​റ്റ കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്താ​നും ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ഗ​മ​ണി​ലെ ത​ന്നെ അ​ഡ്വ​ഞ്ച​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ വ​ലി​യ തു​ക ഓ​രോ റൈ​ഡി​നും, തൂ​ക്കു പാ​ല​ത്തി​ൽ ക​യ​റാ​നു​മൊ​ക്കെ ഈ​ടാ​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​വി​ടേ​ക്ക് എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള റോ​ഡ് പൊ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    അ​വി​ടെ​യൊ​ക്കെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കേ​വ​ലം ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ വ​രു​മാ​നം മാ​ത്രം മ​തി ആ ​റോ​ഡ് ഒ​ന്ന് ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ എ​ന്ന കാ​ര്യം ഓ​ർ​ത്തു​പോ​യി. ലോ​ക​ത്തി​ലെ​ത​ന്നെ പ്ര​കൃ​തി ര​മ​ണീ​യ​ത​യാ​ൽ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രെ കൊ​തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ​യും വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ​യും ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ​യു​മൊ​ക്കെ​യു​ള്ള പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും എ​ന്നി​രി​ക്കെ പു​തി​യൊ​രു വി​ക​സ​ന സം​സ്കാ​രം ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ന​മ്മു​ടെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന കു​തി​പ്പ് വ​ള​രെ വ​ലു​താ​യി​രി​ക്കും എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യം വേ​ണ്ട​തി​ല്ല.

    അ​വ​സാ​ന​മാ​യി എ​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹി​ത്യ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ വ​ള​രെ വേ​ഗം വ​ള​ർ​ന്നു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​തി​നു സ​മാ​ന​മാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ഒ​രു മെ​ട്രോ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടി നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന ജ​ന​ത്തി​ന് അ​തു വ​ലി​യൊ​രു ഉ​പ​കാ​ര​മാ​വും എ​ന്ന കാ​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ക്കു​ത്തി​പ്പി​ന് അ​തു വ​ലി​യ ഉ​ത്തേ​ജ​ന​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും ഈ ​ര​ണ്ടു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും താ​ങ്ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കും എ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ എ​ല്ലാ വി​ധ ന​ന്മ​ക​ളും നേ​രു​ന്നു.

    TAGS:gulfBahrainPinarayi Vijayan
