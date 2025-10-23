Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് ഡേ ​ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് ഡേ ​ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ‘കേ​ര​ള ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് ഡേ ​ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘കേ​ര​ള ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ’ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് ഡേ ​ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സീ​ഫി​ലെ സ​വോ​യ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ 100 ഓ​ളം മ​ല​യാ​ളി ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഡോ. ​ഫൈ​സ​ൽ ശൈ​ഖ് (ബി.​ഡി.​എ​ഫ്), അ​ഡ്വ. വി.​കെ. തോ​മ​സ് (ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ) എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ബ​ഹ്​ൈ​റ​നി​ൽ 25 വ​ർ​ഷം ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് ആ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഷി​റി​ൻ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ൽ​കി​യ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ജോ​മോ​ൾ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രി​യ ജേ​ക്ക​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ര​വി​ന്ദ്, പ്ര​ദീ​പ്‌, സ്മി​ത ലാ​ൽ, ന​സീ​ർ, വ​ർ​ഗീ​സ്, ഷൈ​നി, സൂ​സ​ൻ, റീ​ന എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

