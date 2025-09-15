Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 7:24 AM IST

    ഇ.​സി. സ​ന്ദീ​പ് മാ​സ്റ്റ​ർ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    ഇ.​സി. സ​ന്ദീ​പ് മാ​സ്റ്റ​ർ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ പേ​രാ​മ്പ്ര ച​ങ്ങ​രോ​ത്ത് മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഇ.​സി. സ​ന്ദീ​പ് മാ​സ്റ്റ​ർ​ക്ക് ഒ.​ഐ.​സി.​സി പേ​രാ​മ്പ്ര നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​ശീ​ദ് മു​യി​പ്പോ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പി.​പി. സു​രേ​ഷ് മ​ഞ്ഞ​ക്കു​ളം സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​ക്കു​ളം സ്വീ​ക​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ഇ.​സി. സ​ന്ദീ​പ് മാ​സ്റ്റ​ർ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സൈ​ദ് എം.​എ​സ്, ഷ​മീം കെ.​സി ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ, പ്ര​ദീ​പ് മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സീം തൊ​ടി​യൂ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ റി​ജി​ഞ്ഞ് മൊ​ട്ട​പ്പാ​റ, ര​ഞ്ജ​ൻ കേ​ച്ച​രി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബി​ജു​ബാ​ൽ സി.​കെ, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത് പ​നാ​യി, മു​നി​ർ പേ​രാ​മ്പ്ര, അ​സീ​സ് പേ​രാ​മ്പ്ര എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു. സു​രേ​ഷ് മ​ണ്ടോ​ടി, കെ.​പി. കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് ചെ​ക്യാ​ട്, നൗ​ഷാ​ദ് കു​രു​ടി വീ​ട്, സ​ഹ​ൽ പി​ലാ​തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മു​യി​പ്പോ​ത്ത്, ഷാ​ജി ചെ​ര​ണ്ട​ത്തൂ​ർ, ത​സ്ത​ക്കി​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, തു​ള​സി​ദാ​സ് ചെ​ക്യാ​ട്, അ​ബ്ദു​ൾ റ​ശീ​ദ് പി.​ബി, രാ​ജീ​വ് അ​രൂ​ര്, ടി.​പി. മ​ജീ​ദ് മു​ചു​ക്കു​ന്ന്, സു​രേ​ഷ് പാ​ലേ​രി, റ​ഹീം ഇ​രി​ങ്ങ​ത്ത്, വി​നോ​ദ് കെ.​എം, ശി​വ​ദാ​സ്. ടി.​പി, സ​ന്തോ​ഷ് ടി.​പി, സു​നി​ൽ കെ. ​എ​ന്നി​വ​ർ സ്വീ​ക​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

