ഇ.സി. സന്ദീപ് മാസ്റ്റർക്ക് സ്വീകരണം നൽകിtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ ഹ്രസ്വകാല സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ പേരാമ്പ്ര ചങ്ങരോത്ത് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ.സി. സന്ദീപ് മാസ്റ്റർക്ക് ഒ.ഐ.സി.സി പേരാമ്പ്ര നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റശീദ് മുയിപ്പോത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പി.പി. സുരേഷ് മഞ്ഞക്കുളം സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഒ.ഐ.സി.സി ദേശീയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഗഫൂർ ഉണ്ണിക്കുളം സ്വീകരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ബിനു കുന്നന്താനം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. മുഖ്യാതിഥി ഇ.സി. സന്ദീപ് മാസ്റ്റർ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി.
ഒ.ഐ.സി.സി ദേശീയ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ സൈദ് എം.എസ്, ഷമീം കെ.സി നടുവണ്ണൂർ, പ്രദീപ് മേപ്പയ്യൂർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നസീം തൊടിയൂർ, സെക്രട്ടറിമാരായ റിജിഞ്ഞ് മൊട്ടപ്പാറ, രഞ്ജൻ കേച്ചരി, കോഴിക്കോട് ജില്ല ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ബിജുബാൽ സി.കെ, പാലക്കാട് ജില്ല പ്രസിഡന്റ് സൽമാനുൽ ഫാരിസ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്ത് പനായി, മുനിർ പേരാമ്പ്ര, അസീസ് പേരാമ്പ്ര എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. സുരേഷ് മണ്ടോടി, കെ.പി. കുഞ്ഞമ്മദ് ചെക്യാട്, നൗഷാദ് കുരുടി വീട്, സഹൽ പിലാതോട്ടത്തിൽ, അബ്ദുൽ സലാം മുയിപ്പോത്ത്, ഷാജി ചെരണ്ടത്തൂർ, തസ്തക്കിർ കോഴിക്കോട്, തുളസിദാസ് ചെക്യാട്, അബ്ദുൾ റശീദ് പി.ബി, രാജീവ് അരൂര്, ടി.പി. മജീദ് മുചുക്കുന്ന്, സുരേഷ് പാലേരി, റഹീം ഇരിങ്ങത്ത്, വിനോദ് കെ.എം, ശിവദാസ്. ടി.പി, സന്തോഷ് ടി.പി, സുനിൽ കെ. എന്നിവർ സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
