Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവാഹനമിടിച്ച്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 April 2026 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 12 April 2026 12:18 PM IST

    വാഹനമിടിച്ച് കാൽനടക്കാരൻ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    വാഹനമിടിച്ച് കാൽനടക്കാരൻ നിര്യാതനായി
    cancel

    മനാമ: ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ സൽമാൻ ഹൈവേയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ കാൽനടക്കാരൻ മരിച്ചു. ഹമദ് ടൗണിന് സമീപം മനാമയിലേക്കുള്ള ദിശയിലാണ് അപകടം നടന്നതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുകയായിരുന്ന കാൽനടയാത്രക്കാരനെ അമിതവേഗതയിൽ വന്ന വാഹനം ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. അപകടം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ട്രാഫിക് പോലീസും സിവിൽ ഡിഫൻസും സ്ഥലത്തെത്തി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. മരിച്ചയാളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsGulf NewsacccidentBahrain News
    News Summary - Pedestrian killed after being hit by vehicle
    Similar News
    Next Story
    X