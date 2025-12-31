Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 11:10 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 11:10 AM IST

    വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ കാ​ൽ​ന​ട​ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന് 25,097 ദീ​നാ​ർ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ കാ​റി​ടി​ച്ച് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന് 25,097 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ദീ​നാ​ർ (ഏ​ക​ദേ​ശം 55 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ) ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച വ്യ​ക്തി​യും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​തു​ക ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത തീ​യ​തി മു​ത​ൽ തു​ക പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​നം വാ​ർ​ഷി​ക പ​ലി​ശ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഫീ​സ്, വ​ക്കീ​ൽ ചെ​ല​വ് എ​ന്നി​വ​യും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് പു​റ​മെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്ര​തി റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച് ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് കേ​സ്. പി​ന്നാ​ലെ കോ​മ​യി​ലാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം 25 ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക്കു​മെ​തി​രെ സി​വി​ൽ കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

