Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    30 Sept 2025 3:50 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 3:50 PM IST

    ഗസ്സയിലെ സമാധാനം: ട്രംപിന്റെ പദ്ധതി സ്വാഗതംചെയ്ത് ബഹ്‌റൈൻ

    ഗസ്സയിലെ സമാധാനം: ട്രംപിന്റെ പദ്ധതി സ്വാഗതംചെയ്ത് ബഹ്‌റൈൻ
    മനാമ: ഗസ്സയിലെ വെടിനിർത്തൽ, ബന്ദികളുടെയും തടവുകാരുടെയും മോചനം, മാനുഷിക സഹായങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവതരിപ്പിച്ച സമാധാന പദ്ധതിയെ ബഹ്‌റൈൻ സ്വാഗതംചെയ്തു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സുരക്ഷയും സമാധാനവും കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല സംരംഭമായിട്ടാണ് ബഹ്‌റൈൻ ഈ പദ്ധതിയെ കാണുന്നത്.

    വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള സമാധാനപരമായ ഈ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം യോജിച്ച ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും എല്ലാ കക്ഷികളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കണമെന്നും ആഹ്വാനംചെയ്തു.

