Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    7 Oct 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 9:01 AM IST

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് വെ​ബി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് വെ​ബി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ വ​നി​താ വി​ങ്ങി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​വും ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​വും’ എ​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സെ​ഷ​ൻ ഗൂ​ഗ്ൾ മീ​റ്റ് വ​ഴി ന​ട​ന്നു. വ​നി​ത വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ലൈ​ല റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വം അ​ത്ര​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​റ​ഞ്ഞ​തും അ​തി​നാ​ൽ അ​മ്മ​മാ​രു​ടെ മ​നഃ​ശാ​ന്തി​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സ്വാ​ഗ​ത പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സ്നി സെ​യ്ദ് ഇ​ത്ത​രം ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ജു​വ​നൈ​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് ബോ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ പി.​ടി. ഷി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി പ്ര​ശ​സ്ത സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ്-​ഹി​പ്നോ​തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റ്- ട്രെ​യി​ന​ർ റ​സീ​ൻ പാ​ദു​ഷ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​സ്ന സു​നീ​ഷ് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​യെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി. വ​നി​ത വി​ങ് ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​താ​ര ന​ബീ​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

