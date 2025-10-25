Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 8:00 AM IST

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ടു
    cancel
    camera_alt

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യ പൂ​ന്തോ​ട്ടം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്) ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ വി​ഭാ​ഗം അ​ദ്‍ലി​യ സ്കി​ൽ മി​ഷ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഒ​രു ചെ​ടി ഒ​രു ജീ​വ​ൻ, നാ​ളെ​യു​ടെ ശ്വാ​സം ഇ​ന്ന് ന​ട്ടി​ടാം എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വ​രും ത​ല​മു​റ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ പൂ​ന്തോ​ട്ടം ഒ​രു​ക്കി. ചെ​ടി​ക​ളും വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ളും ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ക്കാ​ദ​മി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സെ​യ്ത​ല​വി അ​മ്പ​ല​ത്ത് ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു.

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മു​സ്ത​ഫ കൊ​ല​ക്കാ​ട് വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ൾ ന​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ്കി​ൽ മി​ഷ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി ഫൗ​ണ്ട​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ്രി​ൻ​സി ജോ​യ്, ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​രു​ൺ സി ​ബാ​ബു, ആ​ക്ടി​വി​റ്റീ​സ്‌ ആ​ൻ​ഡ് കോ​ഴ്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ലി​ഷ് ബാ, ​അ​ഡ്മി​ൻ മീ​ർ സു​ലൈ​മാ​ൻ, ടീ​ച്ച​ർ​മാ​രാ​യ ഫാ​രി​യാ, സ​ന, അ​ദീ​ബ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എം.​എ​ഫ്. റ​ഹ്മാ​ൻ, മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബാ​ല​ൻ ക​ണ്ട​ന​കം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ വി​എം, ഷാ​ഫി തൂ​വ​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വ​നി​താ വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​മീ​റ സി​ദ്ദീ​ഖ്, ലൈ​ല റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ത​സ്‌​നി അ​ൻ​വ​ർ, സാ​ബി​റ നൗ​ഫ​ൽ, ത​സ്‌​ലി ഷാ​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ പി​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എം.​എ​ഫ് റ​ഹ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹ​സ​ൻ വി.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain Newspcwfplanted saplingsgulf news malayalam
    News Summary - PCWF planted evergreen saplings
    Similar News
    Next Story
    X