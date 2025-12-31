Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 11:09 AM IST

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൊ​ൻ​ഫെ​സ്റ്റ് ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന്

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൊ​ൻ​ഫെ​സ്റ്റ് ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന്
    മ​നാ​മ: പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ‘പി.​സി ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് പൊ​ൻ​ഫെ​സ്റ്റ് 2026’എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക്രി​സ്മ​സും ന്യൂ ​ഇ​യ​റും പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഒ​ന്നി​ച്ചാ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മെ​ഗാ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഇ​വ​ന്റ് 2026 ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11വ​രെ സ​ൽ​മാ​നി​യ കെ.​സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ഗാ​ന​മേ​ള, ഒ​പ്പ​ന, ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ- സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ബാ​ഹു​ബ​ലി ഡാ​ൻ​സ്, കൈ​മു​ട്ടി​ക്ക​ളി, പൊ​ൻ​ബീ​റ്റ്സ് മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട്, സ​ഹൃ​ദ​യ നാ​ട​ൻ പാ​ട്ട്, കോ​മ​ഡി സ്കി​റ്റ് എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ ‘അ​ടി​ച്ചു മോ​ളേ... കോ​ടി’​എ​ന്ന ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഹ​സ​ൻ വി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    പൊ​ന്നാ​നി താ​ലൂ​ക്ക് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ പി.​സി. ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ത​ന്നെ നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യാ​ണ് പു​തു​വ​ത്സ​ര ദി​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ൻ​ഫെ​സ്റ്റ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​ബീ​ൽ എം.​വി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ​ന്ന​ദ്ധ സാ​മൂ​ഹി​ക നേ​താ​ക്ക​ളും പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു. എ​ഫ് ജി.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ലി കാ​ഞ്ഞി​ര​മു​ക്ക് അ​റി​യി​ച്ചു.

