Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 8:40 AM IST

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ പൊ​ൻ​ബീ​റ്റ്സ് മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട് ടീം ​അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ചു

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ പൊ​ൻ​ബീ​റ്റ്സ് മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട് ടീം ​അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ചു
    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ പൊ​ൻ​ബീ​റ്റ്സ് മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട് ടീ​മി​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ക​ലാ​വേ​ദി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പൊ​ൻ​ബീ​റ്റ്സ് മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട് ടീം ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ഫോ​റം (ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025 ൽ​വെ​ച്ച് പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ചു. പൊ​ന്നാ​നി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു എ​ഫ് ക​ലാ​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​സീ​ർ പൊ​ന്നാ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​ൻ​ബീ​റ്റ്സ് മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട് ടീം ​രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്.

    ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ അ​ലി കാ​ഞ്ഞി​ര​മു​ക്ക്, ജ​സ്‌​നി സെ​യ്ത് ഒ​പ്പം ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ശി​ഹാ​ബ് വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, അ​ൻ​വ​ർ പു​ഴ​മ്പ്രം, ന​ബീ​ൽ എം.​വി, എം.​എ​ഫ്. റ​ഹ്മാ​ൻ, ഫി​റോ​സ് വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, ത​സ്‌​നി അ​ൻ​വ​ർ, സി​താ​ര ന​ബീ​ൽ, ലൈ​ല റ​ഹ്മാ​ൻ, ശി​ഫ ശി​ഹാ​ബ്, ഷ​ഹ​ല ആ​ബി​ദ്, റ​യാ​ൻ സെ​യ്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹ​സ്ഫാ​ൻ വി.​എം എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന മ​റ്റു ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഡോ. ​യാ​സ​ർ ചോ​മ​യി​ൽ, ഡോ. ​ശ്രീ​ദേ​വി എ​ന്നി​വ​ർ മൊ​മെ​ന്റോ​യും ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റം​ഷാ​ദ് അ​യി​ല​ക്കാ​ട് പ്രി​വി​ലേ​ജ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും കൈ​മാ​റി.

    TAGS:Bahrain Newspcwfgulf news malayalam
    News Summary - PCWF Bahrain Ponbeats Muttipat team debuts
