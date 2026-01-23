Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 12:49 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 12:49 PM IST

    രു​ചി പെ​രു​മ​യി​ൽ പാ​യ​സം മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി

    രു​ചി പെ​രു​മ​യി​ൽ പാ​യ​സം മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഫെ​സ്റ്റ് ഹ​ർ​ഷം 2026 നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പാ​യ​സ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ : ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഫെ​സ്റ്റ് ഹ​ർ​ഷം 2026 നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട വ​നി​ത വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പാ​യ​സം മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​തി​നെ​ട്ടി​ൽ പ​രം മ​ൽ​സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഷെ​ഫു​മാ​രാ​യ യു.​കെ ബാ​ല​നും സി​ജി ബി​നു​വു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക​ളാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്.പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ച​ക്ക പാ​യ​സം മു​ത​ൽ ബാ​ർ​ക്കോ​ളി പാ​യ​സം വ​രെ​യു​ള്ള വ്യ​ത്യ​സ്ത ത​രം പാ​യ​സം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം സ​ന്ധ്യ ര​ഞ്ച​ൻ, ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ര​മ​ണി അ​നി​ൽ മാ​രാ​ർ, മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ര​ണ്ടു പേ​ർ​ക്ക് ശി​വ​കു​മാ​ർ ഓ​മ​ന​യ​മ്മ, പ്രി​യ പ്ര​ദീ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മു​ഴു​വ​ൻ മ​ൽ​സ​ര​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​റ്റ് ന​ൽ​കി. ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല ക​മ്മ​റ്റി​യു​ടെ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഫെ​സ്റ്റ് ഹ​ർ​ഷം 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റി​ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

    മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ല​ക്സ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ്രീ​മ​തി, ശോ​ഭ സ​ജി സ്വാ​ഗ​ത​വും ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​ജി തോ​മ​സ്സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​ക്കു​ളം, വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബോ​ബി പാ​റ​യി​ൽ, സം​ഘ​ട​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നു​മാ​ത്യു, സ​യ്യി​ദ് എം​സ്, ജീ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ്, ഷെ​മീം കെ.​സി, മി​നി മാ​ത്യു, നെ​ൽ​സ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ്, സ​ൽ​മാ​നു​ൾ ഫാ​രി​സ്, അ​ജി. പി. ​ജോ​യ്, ബി​ബി​ൻ മാ​ട​ത്തേ​ത്ത്, കോ​ശി ഐ​പ്പ്, ബ്രൈ​റ്റ് രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. നേ​താ​ക്ക​ൻ​മാ​രാ​യ ജോ​യി ചു​ന​ക്ക​ര, ര​ജി​ത്ത് മൊ​ട്ട​പ്പാ​റ, ര​ഞ്ച​ൻ കേ​ച്ചേ​രി, ബൈ​ജു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, ആ​നി അ​നു​രാ​ജ്, ഷീ​ജ ന​ട​രാ​ജ​ൻ, നൈ​സ്സാം, സി​ബി അ​ടൂ​ർ, പ്രി​ൻ​സ് ബ​ഹ്നാ​ൻ, റോ​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ്, സി​ജു ചെ​റി​യാ​ൻ ആ​റ​ന്മു​ള, സ​ജി മ​ത്താ​യി, എ​ബി ജോ​സ​ഫ്, റെ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Bahrain NewsPayasam Competitiongulf news malayalam
    News Summary - payasam competition was held at Ruchi Peruma
