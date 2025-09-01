Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 8:48 AM IST

    പത്തേമാരി ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

    പ​ത്തേ​മാ​രി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പിൽനിന്ന്

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ​ത്തേ​മാ​രി പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മ​ൾ​ട്ടി സ്‌​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെൻറ​ർ, മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 170ൽ ​പ​രം പേ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​യി. കൊ​ള​സ്‌​ട്രോ​ൾ, പ്ര​മേ​ഹ പ​രി​ശോ​ധ​ന, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, ക്രീ​യേ​റ്റി​ൻ, ലി​വ​ർ സ്ക്രീ​നി​ങ്, യൂ​റി​ക് ആ​സി​ഡ്, മ​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​ഷ് ആ​ല​പ്പു​ഴ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​നോ​ജ് ഭാ​സ്ക​ര​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജ്മ​ൽ കാ​യം​കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ര​ക്ക​ൽ, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കി​ഷോ​ർ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഷാ​ജി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, അ​നി​ത നാ​രാ​യ​ൺ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ രാ​ജേ​ഷ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, ശ്യാ​മ​ള ഉ​ദ​യ​ഭാ​നു, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ലൗ​വ്‌​ലി ഷാ​ജി, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ലി​ബീ​ഷ് വെ​ള്ളു​കൈ, ചാ​രി​റ്റി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ മു​സ്ത​ഫ പു​തു​പ്പ​ണം, ജോ​ബി മോ​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, സു​നി​ൽ സു​ശീ​ല​ൻ, ആ​ശ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, പ്ര​കാ​ശ​ൻ പാ​പ്പു​കു​ട്ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സം​ഘാ​ട​ക​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

