Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    22 Sept 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 9:55 AM IST

    പത്തനംതിട്ട പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ 'ഓ​ണാ​ര​വം 2025

    പത്തനംതിട്ട പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ ഓ​ണാ​ര​വം 2025
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 'ഓ​ണാ​ര​വം 2025' എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ട പ​രി​പാ​ടി, അ​ദാ​രി പാ​ർ​ക്കി​ലെ ഹാ​ൾ ന​മ്പ​ർ മൂ​ന്നി​ലാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ഷ്ണു വി., ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നു കു​രു​വി​ള, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ഭാ​ഷ് തോ​മ​സ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ക്ക​റി​യ സാ​മു​വ​ൽ എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ജു ടി. ​കോ​ശി ആ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​ൻ. ജ​യ്സ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ്, റോ​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Pathanamthitta Pravasi Koottayma 'Onaravam 2025'
