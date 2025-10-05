Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 11:43 AM IST

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, സ​ൽ​മാ​നി​യ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ന​ട​ത്തി​യ ഈ ​ഉ​ദ്യ​മ​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 95 ആ​ളു​ക​ൾ ര​ക്ത​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ഷ്ണു വി, ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നു കു​രു​വി​ള, ക​ൺ​വീ​ന​ർ റോ​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ജീ​വ​മാ​യി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി ക​ൺ​വീ​ന​ർ റോ​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഒ​രു കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി മാ​റാ​നു​ള്ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഈ ​ക്യാ​മ്പി​ലൂ​ടെ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി വ്യ​ക്ത​മാ​യി.

