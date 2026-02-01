Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 1 Feb 2026 10:58 AM IST
    date_range 1 Feb 2026 10:58 AM IST

    ‘ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട’; പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ‘ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട’; പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    ‘ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​വും പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ ച​ട​ങ്ങും ‘ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സെ​ഗ​യ ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സു​ജ​യ പാ​ർ​വ​തി ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ഷ്ണു ദേ​വാ​ഞ്ജ​നം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നു കു​രു​വി​ള സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ മ​നോ​ജ് വ​ട​ക​ര, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​ദ​രി​ച്ചു. റ​വ. ഫാ​ദ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ്, അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, തോ​മ​സ് മാ​മ​ൻ, ജോ​ൺ​സ​ൺ ക​ല്ലു​വി​ള​യി​ൽ, വ​ർ​ഗീ​സ് മോ​ടി​യി​ൽ, ദ​യ ശ്യാം ​ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    വി​ഷ്ണു ദേ​വാ​ഞ്ജ​നം (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), സു​നു കു​രു​വി​ള (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), വി​നീ​ത് വി.​പി (ട്ര​ഷ​റ​ർ), വ​ർ​ഗീ​സ് മോ​ടി​യി​ൽ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), മോ​ൻ​സി ബാ​ബു (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), സി​ജി തോ​മ​സ് (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ (ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ), ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ദ​യ ശ്യാം ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലി​ബി ജെ​യ്സ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു.

    മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ര​ഞ്ജു ആ​ർ നാ​യ​ർ (മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), റോ​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ്, അ​ഞ്ചു വി​ഷ്ണു (മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ), അ​നി​ൽ രാ​ഘ​വ​ൻ (ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ബി​നു കോ​ന്നി (സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), വി​ഷ്ണു പി ​സോ​മ​ൻ (മീ​ഡി​യ), സു​ഭാ​ഷ് തോ​മ​സ്, ശ്യാം ​എ​സ് പി​ള്ള (നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ), ബി​ബി​ൻ മാ​ട​ത്തേ​ത്ത് (ജ​ന​റ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), ബി​ജി​ൻ ശ്രീ​കു​മാ​ർ (എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഫി​ന്നി എ​ബ്ര​ഹാം, ബി​ജോ​യ് പി. ​എ​സ് (ഓ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​ർ).

    സി​മി​ലി​യ അ​ന്ന സ്ക​റി​യ, ദി​വ്യ വി​ഷ്ണു, സി​ൻ​സി പ്രി​ൻ​സ്, ല​യ അ​നി​ൽ, ജെ​യ്സ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ്, സ​ക്ക​റി​യ സാ​മു​വ​ൽ, അ​ജു ടി ​കോ​ശി, ജോ​ബി വ​ർ​ഗീ​സ്, ജെ​യിം​സ് ജോ​ർ​ജ്, നൗ​ഫ​ൽ ഖാ​ദ​ർ, സാ​ജ​ൻ പു​ള്ളു​വ​യ​ലി​ൽ, ശ്രീ​ജി​ത്ത് നാ​യ​ർ, സ​ജീ​ഷ് പ​ന്ത​ളം, ബി​ജു എം ​ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ന് ശേ​ഷം മാ​ജി​ക് ഷോ, ​മെ​ന്റ​ലി​സം, ഡാ​ൻ​സ്, ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നി​ൽ രാ​ഘ​വ​ൻ ച​ട​ങ്ങി​ന് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    News Summary - Pathanamthitta District Pravasi Association organized its annual celebration
