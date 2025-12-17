Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 11:02 AM IST

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം 54-ാമ​ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും നി​ര​വ​ധി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ക​രു​ത​ലി​നും പി​ന്തു​ണ​ക്കും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​ശം​സി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കേ​ക്ക് മു​റി​ക്ക​ൽ, ദേ​ശീ​യ ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Pathanamthittanational dayBahrain NewsPravasi Association
    News Summary - Pathanamthitta District Pravasi Association celebrates National Day
    Similar News
    Next Story
    X