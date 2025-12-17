പത്തനംതിട്ട ജില്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ദേശീയ ദിനാഘോഷംtext_fields
മനാമ: പത്തനംതിട്ട ജില്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ബഹ്റൈൻ ദേശീയദിനം 54-ാമത് നാഷനൽ ഡേയുടെ ഭാഗമായി വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.
പരിപാടിയിൽ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളും നിരവധി അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. ചടങ്ങിൽ, ബഹ്റൈൻ പ്രവാസികൾക്ക് നൽകുന്ന കരുതലിനും പിന്തുണക്കും അസോസിയേഷൻ പ്രത്യേകമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുടെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ബഹ്റൈൻ കൂടുതൽ പുരോഗതിയിലേക്ക് കുതിക്കട്ടെയെന്ന് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ ആശംസിച്ചു. അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി. കേക്ക് മുറിക്കൽ, ദേശീയ ദിന സന്ദേശം നൽകൽ എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന പരിപാടികൾ.
