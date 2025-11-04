Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 4 Nov 2025 9:34 AM IST
    date_range 4 Nov 2025 9:34 AM IST

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യും അ​തോ​ടൊ​പ്പം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​യു​ടെ 43ാമ​ത് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ ദി​ന​വും വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.ക​ല​വ​റ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സീ​നി​യ​ർ അം​ഗം മോ​നി ഓ​ടി​ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നു കു​രു​വി​ള എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മോ​ൻ​സി ബാ​ബു, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ജി തോ​മ​സ്, ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജെ​യ്‌​സ​ൺ, എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​നി​ൽ രാ​ഘ​വ​ൻ, അ​നി​ൽ, ലി​ബി ജെ​യ്‌​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ ജി​ല്ല​യു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ, കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​ത്തി​ൽ ജ​ന്മ​നാ​ടി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

