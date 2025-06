cancel By ഫാ​യി​സ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മ​നാ​മ: പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പ​ണ​യ​ത്തി​നു വാ​ങ്ങി​ച്ച് പ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഘം ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വ​ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പ്ര​വാ​സി​യാ​ണ് ഒ​ടു​വി​ൽ ഇ​തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​ത്. വാ​ങ്ങി​യ തു​ക​യേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ലി​ശ ന​ൽ​കി‍യി​ട്ടും, സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍റെ അ​കാ​ല വി​യോ​ഗ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​തെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പി​ടി​ച്ചു​വെ​ച്ച് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ര​യാ​യ വ്യ​ക്തി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ലി​ശ വി​രു​ദ്ധ സ​മി​തി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സ​മ​യ​ത്ത് കി​ട്ടാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കാ​നും സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍റെ മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. തു​ക ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം മു​ദ്ര​പേ​പ്പ​റി​ല​ട​ക്കം ഒ​പ്പി​ട്ട് വാ​ങ്ങി ഭീ​മ​മാ​യ പ​ലി​ശ​ക്കാ​ണ് കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പ​ലി​ശ​ക്കാ​ര​ൻ പ​ണം കൈ​മാ​റി​യ​ത്. 2024 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ത​ന്‍റെ​യും കൂ​ട്ടു​കാ​ര​ന്‍റെ​യും പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​ണ​യ​ത്തി​നു​വെ​ച്ച് ഒ​രു പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടി​ന് 300 ദീ​നാ​ർ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് 600 ദീ​നാ​റാ​ണ് പ​ലി​ശ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യ​ത്. 10 ശ​ത​മാ​നം നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് പ​ലി​ശ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ​ത്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത മാ​സം 660 ദീ​നാ​ർ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​ലി​ശ​ക്കാ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ൻ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത മാ​സം മു​ഴു​വ​ൻ പ​ണ​വും തി​ക​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ലി​ശ ഇ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 60 ദീ​നാ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തെ പ​ലി​ശ​യും ഒ​രു പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി കൂ​ട്ടു​കാ​ര​ന്‍റെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് തി​രി​കെ വാ​ങ്ങി. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട് മു​ഴു​വ​നാ​യി ഒ​രു വ​ലി​യ തു​ക ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹം 2025 ഏ​പ്രി​ൽ വ​രെ 30 ദീ​നാ​ർ വീ​തം അ​ട​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ആ​കെ ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 630 ദീ​നാ​ർ പ​ലി​ശ​ക്കാ​ര​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ട​ക്ക് ഒ​രു മാ​സം പ​ലി​ശ മു​ട​ങ്ങി​യ​തി​ന് ആ​ളെ കൂ​ട്ടി വ​ന്ന് ത​ന്നെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​സു​ഖം കാ​ര​ണം കി​ട​പ്പി​ലാ​യ ത​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​നെ കാ​ണാ​ൻ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​യി, പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ 300 ദീ​നാ​ർ കൂ​ടി ന​ൽ​കി​യാ​ലേ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കൂ​വെ​ന്ന് പ​ലി​ശ​ക്കാ​ര​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ 100 ദീ​നാ​ർ ത​രാ​മെ​ന്നും ബാ​ക്കി വ​ന്നി​ട്ട് ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും പ​ലി​ശ​ക്കാ​ര​ൻ ചെ​വി​കൊ​ണ്ടി​ല്ല. അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍റെ മ​ര​ണ​വും​കൂ​ടി സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്.ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി വ​ട്ടി​പ്പ​ലി​ശ​ക്ക് പ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ താ​ക്കീ​താ​ണ് പ​ലി​ശ​വി​രു​ദ്ധ സ​മി​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും, ഏ​തൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​ന്നാ​ലും പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പ​ണ​യ​ത്തി​നു​വെ​ച്ച് പ​ണം വാ​ങ്ങ​രു​തെ​ന്നും പ​ലി​ശ​വി​രു​ദ്ധ സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

Passports are bought and paid for in cash; The organization that lures immigrants is active again