    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 12:31 PM IST

    എം.ഐ. ടെക്നിക്കൽ ട്രേഡിങ് കമ്പനിയും എ.ഡബ്ല്യു.സിയും തമ്മിൽ പങ്കാളിത്ത കരാർ

    എം.​ഐ. ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ട്രേ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി​യും എം.​ഐ.​ടി​യും എ.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി​യും ത​മ്മി​ൽ

    പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ കൈ​മാ​റ​ൽ ച​ട​ങ്ങ്

    മ​നാ​മ: മെം​ബ്രേ​ൻ ട്രീ​റ്റ്‌​മെൻറ് കെ​മി​സ്ട്രി​യി​ലും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഒ​പ്റ്റി​മൈ​സേ​ഷ​ൻ ടൂ​ളു​ക​ളി​ലും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വി​ശ്വ​സ്ത​രാ​യ എ.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി​യു​മാ​യി പു​തി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് എം.​ഐ. ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ട്രേ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി (എം.​ഐ.​ടി). ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​യും വി​ശാ​ല​മാ​യ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ, വ്യ​വ​സാ​യി​ക ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യു​ള്ള ആ​ർ.​ഒ/​എ​ൻ.​എ​ഫ് കെ​മി​ക്ക​ൽ സൊ​ല്യൂ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യി എം.​ഐ.​ടി മാ​റും.

    ഇ​ത് അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് മെം​ബ്രേ​ൻ കെ​മി​ക്ക​ലു​ക​ൾ, ഡേ​റ്റാ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഡ​യ​ഗ്നോ​സ്റ്റി​ക് ടൂ​ളു​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം എ​ന്നി​വ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. ജ​ല​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണം, ജ​ല പു​ന​രു​പ​യോ​ഗം, വ്യ​വ​സാ​യി​ക പ്രോ​സ​സ് വാ​ട്ട​ർ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് ഉ​പ​ക​രി​ക്കും.

    വെ​റും രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം, എ.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​ള്ള കെ​മി​സ്ട്രി, പ്ര​വ​ച​ന മോ​ഡ​ലി​ങ്, ഡ​യ​ഗ്നോ​സ്റ്റി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് എം.​ഐ.​ടി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് പി.​കെ. പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ൽ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ, കു​റ​ഞ്ഞ ഒ​പെ​ക്സ്, കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം എ​ന്നി​വ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് എ.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി​യി​ലെ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് എ.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​യി​ൽ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മാ​റ്റ് ആം​സ്ട്രോ​ങ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന് ഉ​ട​ന​ടി മൂ​ല്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി, എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ​മാ​ർ, ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ, ഇ.​പി.​സി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​വ​സാ​യി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​യി എം.​ഐ.​ടി ഒ​രു സാ​ങ്കേ​തി​ക സെ​മി​നാ​റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

