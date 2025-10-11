Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 11 Oct 2025 9:15 AM IST
    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ അ​ന്തി​മ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച

    • അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ 80 വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ
    • ദേ​ശീ​യ അ​സം​ബ്ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച
    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ അ​ന്തി​മ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ അ​വ​സാ​ന പ്ര​തി​വാ​ര സെ​ഷ​ൻ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. റെ​ക്കോ​ഡ് ഭേ​ദി​ച്ച് 80 വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സെ​ഷ​ന്റെ അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.അ​ഞ്ച് മാ​സ​ത്തെ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച 11 റോ​യ​ൽ ഡി​ക്രി​ക​ൾ, കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച 28 നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ ഫ​ണ്ടി​ന്റെ 2024ലെ ​അ​വ​സാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന, ക​ഴി​ഞ്ഞ ടേ​മി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള 40 സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​റു​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ദേ​ശീ​യ അ​സം​ബ്ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച

    ആ​റാം നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ദേ​ശീ​യ അ​സം​ബ്ലി​യും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റും ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഈ​സ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ന് ശേ​ഷം, അ​തേ രാ​ത്രി ഗു​ദൈ​ബി​യ​യി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ അ​സം​ബ്ലി കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ​യും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ​യും ആ​ദ്യ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും.

    ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫ​സ്റ്റ്, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തും. നി​ല​വി​ലെ ഫ​സ്റ്റ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​മാ​ൽ ഫ​ഖ്‌​റൂ, നി​ല​വി​ലെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്a വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൺ ഡോ. ​ജി​ഹാ​ദ് അ​ൽ ഫാ​ദെ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ്​ അ​സ്സാ​ലി​ഹി​ന് പേ​രു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സെ​ഷ​നി​ൽ, എം.​പി​മാ​രെ റോ​യ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​റി​യി​ക്കും.


