    Posted On
    25 Feb 2026 12:08 AM IST
    Updated On
    25 Feb 2026 12:08 AM IST

    തൊ​ഴി​ലന്വേ​ഷ​ക​രു​ടെ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ക്ലോ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം; പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​മി​തി ഇ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ

    തൊ​ഴി​ലന്വേ​ഷ​ക​രു​ടെ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ക്ലോ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം; പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​മി​തി ഇ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ
    അ​ന്വേ​ഷ​ണ സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ ജ​ലീ​ല അ​ൽ സ​യ്യി​ദ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ക​രു​ടെ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തും തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ വേ​ത​നം നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ന്ന​തും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി അ​ന്വേ​ഷ​ണ സ​മി​തി ഇ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ​ത്തും.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ വേ​ക്ക​ൻ​സി ആ​ൻ​ഡ് എം​പ്ലോ​യ്‌​മെ​ന്റ് വി​ഭാ​ഗം, പ​രാ​തി പ​രി​ഹാ​ര യൂ​നി​റ്റ് എ​ന്നി​വ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി സ​മി​തി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തും. തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ക​രു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഏ​ത് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത തേ​ടും.

    കൂ​ടാ​തെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ നി​ര​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യും സ​മി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തും. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ ജ​ലീ​ല അ​ൽ സ​യ്യി​ദ്, നാ​ഷ​ണ​ൽ എം​പ്ലോ​യ്‌​മെ​ന്റ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ ഒ​രു ട്ര​യ​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി ജോ​ലി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ നി​യ​മ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​ത് വ​രെ​യു​ള്ള ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് വി​ല​യി​രു​ത്താ​നാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം.

