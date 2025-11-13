Begin typing your search above and press return to search.
    13 Nov 2025 11:00 AM IST
    വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ത​ള്ളി പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്

    മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ് ത​ള്ളി​യ​ത്
    വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ത​ള്ളി പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്
    മ​നാ​മ: വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സ്ക്രീ​നി​ങ്ങും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ത​ള്ളി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​വാ​ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത ശേ​ഷ​മാ​ണ് എം.​പി​മാ​ർ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി ത​ള്ളി​യ​ത്.

    സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് തി​ങ്കി​ങ് ബ്ലോ​ക്ക് അം​ഗ​മാ​യ ബാ​സി​മ മു​ബാ​റ​ക് ആ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ലെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ, സാം​ക്ര​മി​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സ്ക്രീ​നി​ങ്ങും കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ വ്യാ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ഹെ​ൽ​ത്തും ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ത്തു.

    നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മം ലൈം​ഗി​ക​ബ​ന്ധ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യോ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യോ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്രം ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളോ ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​മോ അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ​ക​രു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​ക​ള​ല്ല എ​ന്നും, ഇ​തി​ന് സാ​ധാ​ര​ണ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം വി​ദ​ഗ്ധ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത, രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ലെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലെ തെ​റ്റാ​യ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത് വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം എ​ന്നും അ​വ​ർ വാ​ദി​ച്ചു. വി​വാ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​യി മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യോ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സ്ക്രീ​നി​ങ്ങോ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യ ഒ​രു രാ​ജ്യ​വും ലോ​ക​ത്തി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​ത്തു​പോ​കി​ല്ലെ​ന്നും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ സ​ർ​വി​സ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ മം​ദൂ​ഹ് അ​ൽ സാ​ലി​ഹ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

