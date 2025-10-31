Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 31 Oct 2025 12:30 PM IST
    date_range 31 Oct 2025 12:30 PM IST

    ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ ഓ​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ത​ള്ളി പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്

    51 ശ​ത​മാ​നം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല
    ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ ഓ​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ത​ള്ളി പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റി​ന്റെ ഓ​ഹ​രി സ്വ​കാ​ര്യ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പാ​ർ​ല​മെൻറ​റി പ്ര​മേ​യം ത​ള്ളി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മും​ത​ല​കാ​ത്ത് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി​ക്ക് 51 ശ​ത​മാ​നം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ഭാ​ഗി​ക സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഈ ​പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് നി​യ​മ​നി​ർ​മ്മാ​താ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ നേ​ടാ​നാ​യി​ല്ല.

    പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സ​മ​യ​ത്ത് സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്ന 27 എം.​പി​മാ​രി​ൽ 17 പേ​ർ എ​തി​ർ​ത്ത് വോ​ട്ട് ചെ​യ്തു. അ​ഞ്ച് പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച​ത്, അ​ഞ്ച് പേ​ർ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ പ്ര​മേ​യം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ നി​ക്ഷേ​പം ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റി​ന് പു​ത്ത​ൻ മൂ​ല​ധ​ന​വും ആ​ഗോ​ള വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും ന​ൽ​കി വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​ത് വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും പൊ​തു ഖ​ജ​നാ​വി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭാ​രം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​മേ​യം.

    ഓ​ഹ​രി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ദേ​ശീ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും ഭാ​ഗി​ക സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.എ​ന്നാ​ൽ, നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ത്ത​വ​ർ സ​മ​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ്വ​കാ​ര്യ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​മ്പ​നി​യി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ഒ​രു മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദേ​ശീ​യ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം കു​റ​ച്ചേ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. നേ​ര​ത്തെ ഒ​രു പാ​ർ​ല​മെൻറ് കാ​ല​യ​ള​വി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​മേ​യം അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടാ​തെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

