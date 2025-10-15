Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 11:52 AM IST

    ഡെ​ലി​വ​റി മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം

    ഡെ​ലി​വ​റി മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​രു​ന്ന ഡെ​ലി​വ​റി മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​െ​വ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം.

    എം.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ജ​നാ​ഹി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ഗ​താ​ഗ​ത​സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഈ ​മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യം.

    ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ അ​തി​ഭീ​മ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​നും സു​ഗ​മ​മാ​യ ഒ​ഴു​ക്കി​നും ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ട​ത്തി​ൽ എം.​പി​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​തി​വേ​ഗം വി​ക​സി​ച്ച​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി, മ​തി​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​മോ ശ​രി​യാ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത വ്യ​ക്തി​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ഇ​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി. അ​തി​നാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ, ഗ​താ​ഗ​ത ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ പു​തി​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് എം.​പി​മാ​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ഡെ​ലി​വ​റി മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ക​ണ​ക്കു​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ എം.​പി​മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. 2023ൽ ​ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ല് മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി, അ​തി​ൽ ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ളി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം ബൈ​ക്ക് ഓ​ടി​ച്ച​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ 2024ൽ ​മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ ഏ​ഴാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന​തു​വ​ഴി, നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​യം ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഇ​ത് ഗ​താ​ഗ​ത​സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഡെ​ലി​വ​റി ബൈ​ക്ക് ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശ​ക​ർ പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

