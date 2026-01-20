Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ഇ​ട​പെ​ട​ൽ

    ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക, ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ഇ​ട​പെ​ട​ൽ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​ക്ക​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​രു​ടെ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ക്ലോ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി, തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ വേ​ത​നം നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി അ​ന്വേ​ഷ​ണ സ​മി​തി ആ​ദ്യ ഫീ​ൽ​ഡ് വി​സി​റ്റ് ന​ട​ത്തി.

    സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ ജ​ലീ​ല അ​ല​വി അ​ൽ സ​യീ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജ​നു​വ​രി 14നാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.തൊ​ഴി​ൽ-​നി​യ​മ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി യൂ​സി​ഫ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ഖ​ല​ഫു​മാ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യും സ​മി​തി വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ളി​ലു​ള്ള ഒ​ഴി​വു​ക​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക, ഈ ​ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ സു​താ​ര്യ​ത വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ധു​നി​ക ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​മി​തി​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ജ​ലീ​ല അ​ല​വി അ​ൽ സ​യീ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി​സ്റ്റം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​ശ​ദ​മാ​യ ദൃ​ശ്യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​വും സാ​മൂ​ഹി​ക അ​ന്ത​സ്സും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് സ​മി​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Parliament intervenes to solve unemployment in Bahrain
