Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘ആ​ഫ്റ്റ​ർ സ്കൂ​ൾ’...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 11:34 AM IST

    ‘ആ​ഫ്റ്റ​ർ സ്കൂ​ൾ’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗീ​കാ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം
    ‘ആ​ഫ്റ്റ​ർ സ്കൂ​ൾ’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗീ​കാ​രം
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ​മു​നീ​ർ സു​രൂ​ർ എം.​പി 

    മ​നാ​മ: കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫോ​ൺ അ​മി​ത ഉ​പ​യോ​ഗം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക-​മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സ്കൂ​ൾ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പ്ര​ത്യേ​ക വി​നോ​ദ-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഡോ. ​മു​നീ​ർ സു​രൂ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് എം.​പി​മാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​മേ​യ​ത്തി​നാ​ണ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ആ​സ​ക്തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഡോ. ​മു​നീ​ർ സു​രൂ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. സ്കൂ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള ഒ​ഴി​വു​സ​മ​യം ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ക്രീ​നു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലാ​ണ് ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ൽ, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ ശേ​ഷി​ക്കു​റ​വ്, ഉ​റ​ക്ക​മി​ല്ലാ​യ്മ, ന​ട്ടെ​ല്ല് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് എം.​പി​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം സ്കൂ​ൾ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം കാ​യി​കം, ക​ല, സം​സ്‌​കാ​രം, ടീം ​ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, സ്കൗ​ട്ടി​ങ് എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി സ​മ​യം ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫോ​ണു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ശാ​രീ​രി​ക അ​ധ്വാ​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​ഴ​യ​കാ​ല ക​ളി​ക​ളെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നും സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​നം, കാ​യി​കം, ആ​രോ​ഗ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക. റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ രാ​ത്രി വൈ​കി ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തും പു​റം​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​വാ​യ​തും കാ​ര​ണം സ്ക്രീ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധ വേ​ണ​മെ​ന്നും ഡോ. ​സു​രൂ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ൾ എ​തി​ര​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ അ​ത് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​ക വി​നോ​ദ​മാ​യി മാ​റാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും എം.​പി​മാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, ക്ല​ബു​ക​ൾ, പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മു​സ​ല്ലം പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്കാ​യി നി​ർ​ദേ​ശം മേ​ൽ​ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് അ​യ​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Parliament approves 'after school' scheme
    Similar News
    Next Story
    X