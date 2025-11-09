Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    9 Nov 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    9 Nov 2025 9:40 AM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി വീ​ണ്ടും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്

    പി​ഴ കു​റ​ക്കാ​നും സ​മ​യം നീ​ട്ടാ​നും നീ​ക്കം
    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി വീ​ണ്ടും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്
    മ​നാ​മ: ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് വീ​ണ്ടും മു​ന്നോ​ട്ട്. ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് ര​ണ്ടാ​മ​തും അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്. പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ പി​ഴ​യു​ടെ പ​കു​തി തു​ക മാ​ത്രം ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് വ​ഴി അ​ട​യ്ക്കാ​ൻ ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് വാ​ഗ്ദാ​നം ല​ഭി​ച്ച് 30 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ട​യ്ക്ക​ണം. നി​ല​വി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 56 പ്ര​കാ​രം പി​ഴ അ​ട​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഏ​ഴ് ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​മേ​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​ഗോ​ള വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​വും പൗ​ര​ന്മാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​സ​മ​യം നീ​ട്ടു​ന്ന​ത് ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​കും. ഫോ​റി​ൻ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ്, ഡി​ഫ​ൻ​സ്, നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ക​മ്മി​റ്റി ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി പാ​സാ​ക്കാ​ൻ ശു​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു. ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​നു​ള്ള സ​മ​യം 30 ദി​വ​സ​മാ​യി നീ​ട്ടു​ന്ന​തും കു​റ​ഞ്ഞ പി​ഴ​യു​ടെ പ​കു​തി മാ​ത്രം അ​ട​യ്ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തും കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ കോ​ട​തി​ക്ക് പു​റ​ത്ത് കേ​സ് തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കും.ഇ​ത് ട്രാ​ഫി​ക് കോ​ട​തി​ക​ളി​ലെ കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​യ്ക്കു​ക​യും ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​ടെ ജോ​ലി​ഭാ​രം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക​യും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ഭാ​രം കു​റ​യ്ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    എ​ങ്കി​ലും, ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന് രേ​ഖാ​മൂ​ലം അ​റി​യി​ച്ചു. ഭേ​ദ​ഗ​തി, ഗ​താ​ഗ​ത​നി​യ​മ​ത്തെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ദി​ച്ചു. പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​യും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഓ​രോ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ഴ​യോ ത​ട​വോ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ മൂ​ല്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പി​ഴ​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ന്മേ​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത സാ​ധാ​ര​ണ സെ​ഷ​നി​ൽ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കും.

