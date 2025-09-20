Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 9:01 AM IST

    മു​ഹ​റ​ഖ് സൂ​ക്കി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും

    സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബി.​എ.​സി.​എ‍‍യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കും
    മു​ഹ​റ​ഖ് സൂ​ക്കി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും
    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് സൂ​ക്കി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ ത​നി​മ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് കൂ​ടു​ത​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ന്റി​ക്വി​റ്റീ​സു​മാ​യി (ബി.​എ.​സി.​എ) സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.മു​ഹ​റ​ഖി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ന​ഗ​ര​വ്യാ​പ​ക എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യും മ​റ്റ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യും ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​തി​നി​ടെ ഹ​ലാ​ത് ന​യീം, ഹ​ലാ​ത് സെ​ൽ​ത്ത എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​നാ​ലി​ന്റെ​യും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ത​യു​ടെ​യും പു​രോ​ഗ​തി​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ല​യി​രു​ത്തി. സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ, ജ​ല​പ്ര​വാ​ഹം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ആ​ഴം കൂ​ട്ടാ​നും ശു​ചീ​ക​രി​ക്കാ​നും ശി​പാ​ർ​ശ​യു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ, അ​റാ​ദി​നെ ര​ണ്ട് ദ്വീ​പു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡി​ന​ടി​യി​ൽ ഒ​രു അ​ടി​പ്പാ​ത നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് ഫ​ണ്ട് ന​ൽ​കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പാ​ത​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് ഖ​ന​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ എ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

