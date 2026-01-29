Begin typing your search above and press return to search.
    സി​ത്ര​യി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    മൂ​ന്ന് സ്വ​കാ​ര്യ ഭൂ​മി​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശു​പാ​ർ​ശ
    സി​ത്ര​യി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    മ​നാ​മ: സി​ത്ര​യി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നാ​യി മൂ​ന്ന് സ്വ​കാ​ര്യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് പൊ​തു പാ​ർ​ക്കി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ശു​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു. കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ പ​ത്താം സെ​ഷ​നി​ലാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ട്രാ​ഫി​ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മു​ഖാ​ലി​ദ് മ​സ്ജി​ദും ഖ​ബ​റി​സ്ഥാ​നും, സു​ൽ​ത്താ​ൻ മ​സ്ജി​ദ്, ഷെ​യ്ഖ് അ​ലി അ​ൽ ഷ​മ്മാ​ലി മാ​തം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ക. റോ​ഡ​രി​കി​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സു​ഗ​മ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. വ​യോ​ധി​ക​ർ​ക്കും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കും ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക.

    "നേ​ര​ത്തെ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന ഒ​ഴി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്." എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് തൗ​ഫീ​ഖ് അ​ൽ അ​ബ്ബാ​സ് (മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം) പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ മ​സ്ജി​ദി​ന് ഹി​ജ്റ വ​ർ​ഷം 1091 മു​ത​ലു​ള്ള പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കൂ​ടാ​തെ, കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സി​ത്ര​യി​ലെ​യും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നാ​യി ഈ ​മേ​ഖ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​പൈ​തൃ​ക​വും പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു കൂ​ടി​യാ​ണ് പാ​ർ​ക്കി​ങ് വി​ക​സ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​വി​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റീ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി സ്വ​കാ​ര്യ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് സ​ർ​വേ ആ​ൻ​ഡ് ലാ​ൻ​ഡ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ബ്യൂ​റോ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത് ട്രാ​ഫി​ക് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

