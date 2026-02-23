Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    23 Feb 2026 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 9:37 AM IST

    പാ​രാ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നി​മി​ഷം

    പാ​രാ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നി​മി​ഷം
    പാ​രാ​ലി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ദൈ​ജ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യോ​ടൊ​പ്പം ലേ​ഖ​ക​ൻ

    2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 8 മു​ത​ൽ 14 വ​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ച​ത് കാ​യി​ക ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​രാ​ലി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ (ബി.​പി.​സി) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പാ​രാ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് അ​തി​ന്റെ സം​ഘാ​ട​ന മി​ക​വു​കൊ​ണ്ടും അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ളു​ടെ അ​സാ​മാ​ന്യ പോ​രാ​ട്ട​വീ​ര്യം​കൊ​ണ്ടും ലോ​ക ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ കോ​ണു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 54 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഈ ​മേ​ള മി​ക​വി​ന്റെ​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി മാ​റി. വീ​ൽ​ചെ​യ​റു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ക്കു​ന്ന വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​രും, ശാ​രീ​രി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി റാ​ക്ക​റ്റേ​ന്തി​യ​വ​രു​മാ​യ കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക​ളി​ൽ വി​സ്മ​യ​വും ആ​വേ​ശ​വും നി​റ​ച്ചു. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി ഈ ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത് തി​ക​ച്ചും വി​കാ​ര​ഭ​രി​ത​മാ​യ ഒ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​രാ​ലി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പാ​രാ​ലി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ദൈ​ജ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​മാ​ണ് ഈ ​വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ. ബി.​പി.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ, സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ക്ഷീ​ണ​പ​രി​ശ്ര​മം ഓ​രോ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചു.

    ഈ ​മ​ഹ​ത്താ​യ കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​നി​ട​യി​ലും ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ എ​ന്നെ വി​ഷ​മി​പ്പി​ച്ച​ത് ഗാ​ല​റി​ക​ളി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ​വാ​ണ്. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​ക​ളും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കേ​ണ്ട പി​ന്തു​ണ ഇ​നി​യും വ​ർ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. വ​രും​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എം​ബ​സി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ന​മ്മു​ടെ അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ ക​രു​തു​ന്നു. ഹെ​ല​ൻ കെ​ല്ല​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ, ‘‘ഒ​റ്റ​ക്ക് ന​മു​ക്ക് കു​റ​ച്ച് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യൂ; എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ ന​മു​ക്ക് വ​ലി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​നാ​കും’’ ദ​ർ​ശ​ന​വും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും ഐ​ക്യ​വും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ എ​ന്ത് അ​ത്ഭു​ത​വും സം​ഭ​വി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഈ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് തെ​ളി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​രാ​ലി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    News Summary - Para Badminton World Championship; A proud moment for Bahrain
