    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 10:51 AM IST

    'പാ​പ്പാ സ്വ​പ്ന​ഭ​വ​നം'; താ​ക്കോ​ൽ​ദാ​നം ഇ​ന്ന് കോ​ന്നി​യി​ൽ

    പാ​പ്പാ സ്വ​പ്ന​ഭ​വ​നം; താ​ക്കോ​ൽ​ദാ​നം ഇ​ന്ന് കോ​ന്നി​യി​ൽ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ (പാ​പ്പാ) നി​ർ​മ്മി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന 'സ്വ​പ്ന​ഭ​വ​നം 2025' പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ താ​ക്കോ​ൽ​ദാ​നം ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കും.

    കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ന് സ​മീ​പം നി​ർ​മ്മി​ച്ച വീ​ടി​ന്റെ താ​ക്കോ​ൽ​ദാ​നം രാ​വി​ലെ കോ​ന്നി എം.​എ​ൽ.​എ അ​ഡ്വ. കെ.​യു. ജ​നീ​ഷ് കു​മാ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഗാ​ർ​ഹി​ക ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന, അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത നി​ർ​ധ​ന​യാ​യ ഒ​രു പ്ര​വാ​സി സ​ഹോ​ദ​രി​ക്കാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന ഈ ​വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ച് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ കാ​രു​ണ്യ​മു​ള്ള മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​സ്വ​പ്ന​ഭ​വ​നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​ത്. താ​ക്കോ​ൽ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ഷ്ണു വി., ​ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നു കു​രു​വി​ള എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും നാ​ട്ടി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​കും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് 'പാ​പ്പാ സ്വ​പ്ന​ഭ​വ​നം'. സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു വീ​ടെ​ന്ന സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​ടെ സ്വ​പ്നം യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ.

    News Summary - 'Papa's Dream House'; Key handover to take place in Konni today
