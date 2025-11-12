Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    12 Nov 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 1:41 PM IST

    പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രെ പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഫോ​റം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും നി​സ്വാ​ർ​ഥ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് കൈ​വ​രി​ച്ച പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രെ പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഫോ​റം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    പീ​പ്പി​ൾ​സ് ഫോ​റ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ.​പി. ആ​സാ​ദ്‌, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു കു​മാ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ശ്രീ​ജ​ൻ ആ​ർ.​കെ, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ മ​നീ​ഷ് മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ദി​ലീ​പ്, അ​ൻ​സാ​ർ ക​ല്ല​റ, അ​നു​രാ​ജ്, ലേ​ഡീ​സ് വിം​ഗ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ര​ജ​നി ബി​ജു, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ഞ്ജ​ന ദി​ലീ​പ്, സ​ജീ​നാ ആ​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

