    29 Oct 2025 9:38 AM IST
    29 Oct 2025 9:38 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം; ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ചി​ത്ര​ക​ലാ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം; ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ചി​ത്ര​ക​ലാ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്
    മ​നാ​മ: ഫ​ല​സ്തീ​നോ​ടും അ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ണ്ടം​പ​റ​റി ആ​ർ​ട്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 'ഫ​ല​സ്തീ​ൻ-​ഐ​ഡ​ൻ​റി​റ്റി, ക​ൾ​ച​ർ, ആ​ർ​ട്ട്' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത് ചി​ത്ര​ക​ലാ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ മ​നാ​മ​യി​ലെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ക്കും.




    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ആ​രി​ഫ് യൂ​സ​ഫ് സാ​ലി​ഹ് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​തി​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ദു​രി​ത​വും അ​തി​ജീ​വ​ന​ശേ​ഷി​യും ക​ല​യി​ലൂ​ടെ വ​ര​ച്ചു​കാ​ട്ടാ​ൻ വി​വി​ധ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ഷ്വ​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ൾ ഈ ​വേ​ദി​യി​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​രും.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളു​ടെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​നി​ധി​യി​ലേ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യും. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്നും മ​റ്റ് അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും ക​ലാ​പ​ര​വു​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ക​ല​ണ്ട​ർ അ​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രാ​ഴ്ച​യോ​ളം നീ​ളും.

    റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി ക​ലാ​കാ​രി അ​ല​ക്സാ​ണ്ട്ര നോ​വി​ക് ഖാ​മി​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നോ​വി​ക്-​ഖാ​മി​സി​ന്റെ മൂ​ന്ന് സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ണ്ടാ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ 30ൽ ​അ​ധി​കം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ല​സ്തീ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും 45ഓ​ളം ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള 18 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് മു​മ്പ് ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ഗ്രാം ലി​ങ്കാ​യ @contemporaryartbh വ​ഴി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​താ​ണ്. സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ക​മ്മി​റ്റി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ക്യൂ​റേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യും.

