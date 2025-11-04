Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 9:00 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ-ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രിമാർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ-ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രിമാർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ-ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    മ​നാ​മ: 21ാമ​ത് ഐ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​സ് മ​നാ​മ ഡ​യ​ലോ​ഗ് 2025ൽ ​പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​വാ​സി മ​ന്ത്രി ഡോ. ​വ​ർ​സെ​ൻ അ​ഘാ​ബെ​കി​യാ​ൻ ഷാ​ഹി​ൻ-​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ആ​ൽ സ​യാ​നി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഫ​ല​സ്തീ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബ​ന്ധം, പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഏ​കോ​പ​ന​വും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും, സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും സ്ഥി​ര​ത​യി​ലും അ​വ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സ്വാ​ധീ​ന​വും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, അ​വി​ട​ത്തെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത എ​ന്നി​വ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധ​ന​യും കു​റ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും, നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​യു​ക്ത പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു. ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ജ്യം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​നു​ള്ള പി​ന്തു​ണ​യും ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

