Madhyamam
    23 Sept 2025 11:48 AM IST
    23 Sept 2025 11:48 AM IST

    പാ​ല​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    പാ​ല​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ കു​ടും​ബ കൂ​ട്ടാ​യ്മ പാ​ല​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബീ​ച്ച് ബേ ​റി​സോ​ർ​ട്ടു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബീ​ച്ച് ബേ ​റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ൽ കു​വൈ​ത്തി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ രാ​ജേ​ഷ് ന​മ്പ്യാ​ർ, ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ മേ​നോ​ൻ, അ​ൽ ന​ജ്‌​മ ഗ്രൂ​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​വി. രാ​ജ​ൻ, സി​ന്ധു രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​മു​ഖ പാ​ച​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഗു​രു​വാ​യൂ​ര​പ്പ​ൻ അ​യ്യ​ർ, പ്ര​ദീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ അ​ഗ്ര​ഹാ​ര സ​ദ്യ ഒ​രു പു​തി​യ രു​ചി അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. പ്ര​സാ​ദ്, രാ​കേ​ഷ്, രാ​ജീ​വ്, മ​ണി​ലാ​ൽ, ശ്രീ​കാ​ന്ത്, അ​നി​ൽ, പ്ര​ദീ​പ്, രെ​ഞ്ജി​ഷ്, വി​നോ​ദ്‌​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി ര​ശ്മി ശ്രീ​കാ​ന്ത്, ശ്യാ​മ​ള വി​നോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ന​യി​ച്ചു. അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ശ്രീ​ധ​ർ തേ​റ​മ്പി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X