Madhyamam
    11 Nov 2025 11:37 AM IST
    11 Nov 2025 11:37 AM IST

    പാ​ല​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദീ​വാ​ലി ഫെ​സ്റ്റ്

    പാ​ല​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ദീ​വാ​ലി ഫെ​സ്റ്റി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: പാ​ല​ക്കാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ പാ​ല​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (പി.​പി.​എ) ദീ​വാ​ലി ഫെ​സ്റ്റ് 2025 ന​ട​ന്നു. വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഫെ​സ്റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ വി​വി​ധ​യി​നം ചാ​ട്ടു​ക​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, മ​ധു​ര പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വയാൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. വി​നോ​ദ്, മ​ണി​ലാ​ൽ, പ്ര​ദീ​പ്, പ്ര​വീ​ൺ, അ​നി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    രാ​ജീ​വ് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ​യി​ൽ ബാ​ബു മ​ല​യി​ൽ, വ​ര​ദ അ​നി​ൽ, നി​സാ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ. വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ​യി​ൽ ഹ​ർ​ഷ പ്ര​ദീ​പും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ​യി​ൽ സ​തീ​ഷ് നാ​യ​രും വി​ജ​യി​യാ​യി. ജ​യ​റാം ര​വി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് നേ​ടി​യ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

