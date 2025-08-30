Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 30 Aug 2025 9:17 AM IST
    date_range 30 Aug 2025 9:17 AM IST

    പാ​ല​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ -ബി.​ഡി.​കെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: പാ​ല​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള (ബി.​ഡി.​കെ) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കി​ങ് ഹ​മ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ക്യാ​മ്പി​ൽ 60ൽ ​അ​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്തു.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ പ്ര​സാ​ദ് പാ​റ​പ്പു​റ​ത്ത്, രാ​കേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി, മ​ണി​ലാ​ൽ, നി​സാ​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, രാ​ജീ​വ് കെ.​ടി, വാ​ണി ശ്രീ​ധ​ർ, നി​മി​ഷ മ​ണി​ലാ​ൽ, ബി.​ഡി.​കെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​ടി. സ​ലിം, പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റോ​ജി ജോ​ൺ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ബി​ൻ ജോ​യി, ട്ര​ഷ​റ​ർ സാ​ബു അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ രേ​ഷ്മ ഗി​രീ​ഷ്, ക്യാ​മ്പ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ സ​ലീ​ന റാ​ഫി, വി​നീ​ത വി​ജ​യ​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സെ​ന്തി​ൽ കു​മാ​ർ, അ​സീ​സ് പ​ള്ളം, ശ്രീ​ജ ശ്രീ​ധ​ർ, ഫാ​ത്തി​മ സ​ഹ്‌​ല, ഗി​രീ​ഷ് കെ.​വി, അ​ബ്ദു​ൽ നാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Blood Donation CampBahrain NewsBDKPalakkad Pravasi Association
    News Summary - Palakkad Pravasi Association - BDK Blood Donation Camp
