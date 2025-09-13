Begin typing your search above and press return to search.
    പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ബ​ഹ്റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    വി​സ​ര​ഹി​ത യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ
    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പാ​കി​സ്താ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​കി​സ്ഥാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​സി​ഫ് അ​ലി സ​ർ​ദാ​രി, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഷെ​ഹ്ബാ​സ് ഷെ​രീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള​തും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ബ​ന്ധം ഈ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചു.

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഇ​സ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും ആ​ശം​സ​ക​ൾ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. പാ​കി​സ്താ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ തു​ട​ർ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും ഐ​ശ്വ​ര്യ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ആ​ശം​സ​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം കൈ​മാ​റി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​മാ​യി പാ​കി​സ്താ​നു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ർ​ദാ​രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷ, കു​ടി​യേ​റ്റം, ഭീ​ക​ര​വാ​ദ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന 1,21,000 പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    പാ​കി​സ്താ​നു​മാ​യു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ പാ​കി​സ്താ​നി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​യും അ​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഷ​ഹ്ബാ​സ് ഷെ​രീ​ഫും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മി​ക​ച്ച ബ​ന്ധ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി, എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ പാ​കി​സ്താ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പാ​കി​സ്താ​നി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ​യും ആ​ശം​സ​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഷ​ഹ്ബാ​സ് ഷെ​രീ​ഫി​ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി കൈ​മാ​റി. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ വി​സ​ര​ഹി​ത യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്. ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം, കു​ടി​യേ​റ്റം, തീ​ര​ദേ​ശ സു​ര​ക്ഷ, പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശീ​ല​നം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ധാ​ര​ണ​യാ​യി. ഇ​ത് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കും.

