പടവ് സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

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Posted Ondate_range 15 Aug 2026 2:55 PM IST
Updated Ondate_range 15 Aug 2026 2:55 PM IST
പടവ് സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുtext_fields
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News Summary - Padav organizes Independence Day speech competition
മനാമ: ഇന്ത്യയുടെ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി, പടവ് കുടുംബ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഓൺലൈൻ പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മത്സരം രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് നടത്തുന്നത്: ജൂനിയർ വിഭാഗം: 6 മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെ. സീനിയർ വിഭാഗം: 11 മുതൽ 16 വയസ്സ് വരെ.
മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. കുട്ടികളിലെ പ്രസംഗശേഷിയും ആത്മവിശ്വാസവും വളർത്തുന്നതിനൊപ്പം, രാജ്യസ്നേഹവും ദേശബോധവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. രജിസ്ട്രേഷനും ബന്ധപ്പെടുക: സുനിൽ ബാബു: 33532669, മുസ്തഫ : 37740774, ഉമ്മർ പാനായിക്കുളം: 32320318
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