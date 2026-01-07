Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപ​ട​വ് കു​ടും​ബവേ​ദി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 2:06 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 2:06 PM IST

    പ​ട​വ് കു​ടും​ബവേ​ദി വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ട​വ് കു​ടും​ബവേ​ദി വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പ​ട​വ് കു​ടും​ബ വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പ​ട​വ് കു​ടും​ബ​വേ​ദി എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ള്ള വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ് സ​ഖീ​ർ ടെൻറ് ഏ​രി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യു​മാ​യി ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് പ​ട​വ് കു​ടും​ബ​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഹൃ​ദ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ക്യാ​മ്പി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു ​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ക്യാ​മ്പ് പ​ട​വ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഉ​മ്മ​ർ പാ​നാ​യി​ക്കു​ളം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​ട​വ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സു​നി​ൽ ബാ​ബു അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ പ​ട്ടാ​മ്പി സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​സി​ൻ​ഖാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഹ​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ, ഹ​ക്കീം പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നൗ​ഷാ​ദ് മ​ന്ന​പ്പാ​റ, സ​ഗീ​ർ ആ​ലു​വ,സ​ജി​മോ​ൻ, സ​ലിം ത​യ്യ​ൽ,ന​ബീ​ൽ, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ ഷൂ​ര​നാ​ട്, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലീം, അ​ജാ​സ്, അ​ന​സ്, എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:winter campBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Padav Kudumbavedi Winter Camp organized
    Similar News
    Next Story
    X